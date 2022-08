Torino, padre insegna a figlio come svaligiare appartamenti: arrestato

Il 40enne monitorava le bacheche sui social per scovare le famiglie che andavano in vacanza. Poi – spiegava al figlio – si passava alla perlustrazione dal vivo per controllare che negli appartamenti scelti non ci fosse nessuno

Un uomo di 40 anni a Grugliasco, in provincia di Torino, andava a svaligiare gli appartamenti – mentre i proprietari erano in vacanza – facendosi accompagnare dal figlio 15enne al quale insegnava i trucchi del mestiere. Come riporta La Stampa, i due sono stati intercettati dai carabinieri dopo essersi introdotti in un alloggio vuoto a Collegno. Il padre è stato arrestato, mentre il figlio denunciato.

Il modus operandi

Il 40enne monitorava le bacheche di Facebook e Instagram per scovare le famiglie che andavano in vacanza, ed essere certo di poter agire indisturbato. Poi – spiegava al figlio – si passava alla perlustrazione dal vivo per controllare che negli appartamenti scelti non ci fosse nessuno. A quel punto non mancava nulla, si poteva entrare in azione.