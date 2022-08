Due incendi boschivi in Val di Susa, interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in Val di Susa a causa di due incendi scoppiati a San Giorio di Susa e a Bardonecchia, nel Torinese.

Gli incendi

Un rogo boschivo si è sviluppato in borgata Pognant a San Giorio di Susa dove dalle 14 sono al lavoro le squadre dei distaccamenti volontari dei vigili del fuoco di Borgone e Rivoli, in collaborazione con quelle dei volontari Aib (Antincendi boschivi) della valle e i carabinieri forestali per spegnere le fiamme. Un altro incendio boschivo è in corso a Bardonecchia, nel Vallone della Rho, dove è impegnata una squadra di vigili del fuoco di Susa per domare le fiamme.