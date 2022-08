Verbania, abusa di una donna al pronto soccorso: operatore arrestato

L'ha avvicinata mentre era in attesa al pronto soccorso, con la scusa di doverle prestare assistenza. Poi, abusando del suo ruolo, ha commesso le violenze. Un operatore socio-sanitario di 27 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Stresa (Verbania) per violenza sessuale aggravata. L'episodio è avvenuto a fine luglio all'ospedale Castelli del capoluogo, e ha riguardato una donna di 45 anni che si era recata al pronto soccorso per lievi disturbi a seguito di un intervento chirurgico.

La ricostruzione dei fatti

L'Oss, abusando dello stato d'ansia della donna, ha inizialmente negato l'utilizzo del bagno, costringendola a urinare in uno strumento da lui fornito. Non riuscendoci, la 45enne ha chiesto di andare in bagno ed è lì che l'operatore ha commesso le violenze, con il pretesto di aiutarla a pulirsi prima della visita medica. Alla domanda se fosse fidanzata, la donna si è ribellata ed è andata nella stazione dei carabinieri di Stresa per denunciare l'accaduto. L'uomo, una volta raggiunto dai militari, è finito in manette ed è attualmente agli arresti domiciliari.