Torino, sorpresa a rubare in negozio aggredisce i titolari: arrestata

Una donna di 38 anni è stata denunciata a Torino per tentata rapina impropria e alla denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A quanto si è appreso, dopo essere stata scoperta a rubare in un negozio in via Cernaia ha aggredito i titolari.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito, la 38enne ha preso un capo d'abbigliamento nascondendolo poi in una borsa, ma il commerciante se ne è accorto e le ha chiesto di restituirlo. La 38enne ha risposto con ingiurie verso il negoziante e la moglie, la quale è stata aggredita anche fisicamente riportando alcune contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti di una volante della polizia del commissariato Centro, a cui la donna ha opposto resistenza finché è stata bloccata. La donna risulta avere a carico precedenti di polizia contro il patrimonio e contro la persona.