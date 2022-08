Juventus-Atletico Madrid, salta l'amichevole a Tel Aviv

Adesso è ufficiale: è stata cancellata l'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid inizialmente in programma alle 20.30 italiane di domenica sera (7 agosto) a Tel Aviv, in Israele. La città israeliana è sotto minaccia di attacco dopo l’inasprirsi negli ultimi giorni della tensione militare tra Israele e i jihadisti della Striscia di Gaza, con offensive e risposte da entrambi gli schieramenti.

La vicenda

Le prime notizie eravano arrivate dalla Spagna. In mattinata l'Atletico Madrid ha deciso di non partire: il decollo dalla Spagna era in programma alle 12.30 di sabato. La Juve, sarebbe invece dovuta partire dopo l’allenamento del mattino dall’aeroporto di Caselle, volo che era previsto alle 15.

La nota del club bianconero

"In ragione degli ultimi sviluppi, l'amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata", comunica la Juve sul proprio sito web, a conferma di quanto già reso noto da Tel Aviv. "A causa dell'attuale situazione di sicurezza, Comtec Group - si legge nella comunicazione a proposito dell'organizzazione in Israele - annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà". "I detentori dei biglietti - conclude la comunicazione - saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l'acquisto, entro 14 giorni".