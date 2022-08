Ha minacciato per un anno un suo coetaneo fino a costringerlo a comprargli un telefono cellulare da oltre mille euro. È accaduto a Vogogna, in provincia di Verbania, dove un giovane di 22 anni di origini marocchine è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione Premosello-Chiovenda, con l'accusa di estorsione.

L'estorsione

La vittima è un coetaneo del posto che per mesi avrebbe subito continui maltrattamenti da parte dell'indagato. L'ultimo quello di averlo convinto con le cattive ad acquistare un iPhone da 1.300 euro per farselo poi consegnare. A questo punto il 20enne allora si è fatto coraggio e ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri, che hanno trovato e sequestrato il telefonino in casa del marocchino. Il gip del Tribunale di Verbania, su richiesta della Procura, ha disposto gli arresti domiciliari il giovane arrestato.