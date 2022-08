Trasportava cavalli senza acqua, multato autotrasportatore a Novara

Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre gli animali sono stati affidati ad un'azienda del Gallaratese per le cure necessarie

Un 60enne alla guida di un autoarticolato con targa belga è stato fermato dalla polizia stradale di Novara lungo l'autostrada A4 Torino-Milano. L'uomo trasportava sul proprio mezzo nove cavalli senza cibo né acqua, e in ambienti senza aerazione, in contravvenzione alle norme per la tutela del benessere degli animali.

Le sanzioni

A carico del conducente, di nazionalità belga, sono state inflitte multe per oltre 8.300 euro. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre gli animali sono stati affidati ad un'azienda del Gallaratese per le cure necessarie. Il tir era diretto verso un'azienda del Trevigliano.