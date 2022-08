Torino, finisce giù dal cavalcavia in auto: giovane ricoverato

Nonostante la caduta del veicolo da diversi metri di altezza, il giovane non è in prognosi riservata, secondo quanto riferiscono i vigili, intervenuti sul posto per i rilievi con la squadra infortunistica stradale del reparto radiomobile

Un giovane in auto nella notte è finito giù dal cavalcavia di corso Bramante, a Torino, abbattuta la ringhiera di protezione. L'incidente è avvenuto, intorno alle 4. Era alla guida di una Fiat 500 Abarth, in direzione di piazza Carducci, quando per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è andato ad abbattere la ringhiera che delimita il cavalcavia, cadendo nel vuoto.

La ricostruzione dei fatti

Il giovane, 22 anni, residente a Torino, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Molinette. Nonostante la caduta del veicolo da diversi metri di altezza, il giovane non è in prognosi riservata, secondo quanto riferiscono i vigili, intervenuti sul posto per i rilievi con la squadra infortunistica stradale del reparto radiomobile.