Incendio Volpiano, revocata ordinanza di chiusura delle aziende vicine

Il sindaco di Volpiano (Torino) nella tarda serata di ieri ha disposto la revoca dell'ordinanza emessa la mattina in seguito all'incendio nello stabilimento Amiat Tbd di via Brandizzo, azienda di rifiuti. L'ordinanza aveva imposto la chiusura precauzionale a una mezza dozzina di aziende della zona industriale, vicine allo stabilimento interessato dall'incendio.

La decisione

La revoca è stata decisa in seguito alla comunicazione pervenuta dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), in base alla quale "le condizioni ambientali registrate dai tecnici con strumentazione da campo stanno rientrando sui valori di norma". "Nei prossimi giorni i tecnici dell'Arpa continueranno le rilevazioni ambientali per verificare la qualità dell'aria", assicura il sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli.