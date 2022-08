Torino, accoltella un passante: arrestato per tentato omicidio

Il giovane residente nel quartiere Praia, dopo un litigio con i vicini, sarebbe sceso in strada colpendo la prima persona incontrata

Era il 15 luglio nel quartiere Praia a Torino, quando, dopo una lite con i vicini di casa, un giovane sarebbe sceso in strada accoltellando al volto un passante, estraneo all’aggressore, causandogli una grave ferita al naso e alla bocca.

Le indagini

Questo è quanto ricostruito dalle indagini effettuate, che hanno permesso di individuare il ragazzo, residente nella zona, che dopo la vicenda sarebbe risalito in casa lasciando la vittima a terra. L’uomo, in custodia cautelare in carcere, è stato quindi arrestato con l’accusa di gravi lesioni personali e tentato omicidio.