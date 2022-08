Pianezza, scontro tra auto e moto: morti due motociclisti

Una Fiat Panda e una moto Bmw con due persone a bordo si sono scontrate con un dinamica in via di accertamento

Due morti e un ferito è il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Pianezza, nel Torinese. Una Fiat Panda e una moto Bmw con due persone a bordo si sono scontrate con un dinamica in via di accertamento. Uno dei centuri, 47 anni, è morto sul colpo, mentre l'altro, 62 anni, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino, dove però è morto poco dopo.

Il ferito

L'automobilista, 51 anni, è stata trasportata all'ospedale di Rivoli (Torino), in condizioni non gravi. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale.