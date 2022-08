Incidente a Torino, tir in fiamme sulla tangenziale: morto 48enne

Si chiamava Florian Stanciut, romeno di 48 anni, il camionista morto carbonizzato nella cabina del tir che nella prima serata di ieri è rimasto coinvolto in un grave incidente in tangenziale Sud, direzione Milano-Aosta, allo svincolo Stupinigi, a Nichelino (Torino). Il mezzo, con cassone frigo carico di frutta e verdura, ha sbandato urtando il guardrail centrale, si è ribaltato e ha preso fuoco. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Lavorava per una ditta di trasporti italiana.