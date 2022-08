Incidente in Tangenziale nord a Torino, morto un anziano di 91 anni

Un uomo di 91 anni è morto la scorsa notte all’ospedale Giovanni Bosco di Torino in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto, ieri, nei pressi dello svincolo per Borgaro lungo la tangenziale nord di Torino.

La dinamica dell'incidente

L'anziano, Francesco Risso, era a bordo della sua Toyota Aygo quando è finito contro le barriere di cemento al centro della carreggiata; la dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia stradale che al momento esclude la partecipazione di terzi all’incidente.