Primark arriva a Torino: programmate due aperture in città

Dopo l’apertura nel centro commerciale Le Gru, è previsto un nuovo punto vendita in corso Romania, per il quale bisognerà però attendere almeno il 2023

Primark sbarca a Torino per una doppia apertura. Il gruppo della catena internazionale nel settore del Retail e nella vendita di capi di abbigliamento ha intenzione di espandere la sua rete di vendita al centro commerciale Le Gru e nel To-Dream (ora in fase di rifacimento) in corso Romania. Per quest’altro punto vendita bisognerà attendere però almeno il 2023, anno in cui questo nuovo parco commerciale sarà ufficialmente aperto al pubblico. La notizia è riportata da Mole24.

Il progetto

Primark ha fatto intendere di essere intenzionata a investire su Torino già almeno due anni fa. La proposta di aprire a Le Gru era stata formalizzata e doveva essere concretizzata nel corso del 2021. La pandemia e altre difficoltà hanno però costretto il colosso a rivedere i tempi di apertura e a spostarli a quest’anno. L’apertura rientra in un piano di investimenti da 8 milioni di euro, che porterà alla riqualificazione di uno dei centri commerciali più antichi e gettonati della città.

La ricerca di personale

Con il suo sbarco a Torino, Primark ha necessità di reperire nuovo personale. Il fatto che l’apertura sia molto vicina nel tempo è stato confermato dall’apertura delle ricerche di nuovi addetti in città già in questo periodo. L’azienda ha dunque pubblicato delle offerte di lavoro per trovare candidati ideali per le posizioni di addetto alle vendite, al Visual Merchandising, al Cash Office e al magazzino part time. Sul sito sono indicate le informazioni generali per poter visionare le offerte e inoltrare la propria candidatura. L’inserimento iniziale delle risorse parte da un monte ore di 18 ore settimanali a un part time di 20 ore.

Le candidature

Per candidarsi occorrerà avere un’età compresa tra i 23 e i 55 anni e avere requisiti non troppo specifici. Tra questi vi è la necessità di aver maturato esperienza nella Gdo, essere disponibile a turni flessibili dal lunedì alla domenica, su tutti i giorni della settimana.