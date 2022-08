Incidente in montagna, precipita in Val di Susa: morto escursionista

L’uomo di 69 anni si trovava sul monte Rocciamelone ed è caduto dal versante di Mompantero in tarda mattinata

Un escursionista di 69 anni è morto precipitando mentre si trovava sul monte Rocciamelone dal versante di Mompantero (in provincia di Torino), in Val di Susa. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata, intorno alle 13. L'allarme è stato lanciato da un altro escursionista che ha assistito all'incidente.

I soccorsi

Sul posto i tecnici del soccorso alpino e l'elisoccorso, che ha sbarcato una squadra di sanitari. Dopo i tentativi di rianimare il 69enne il medico ne ha costatato il decesso. I tecnici del soccorso alpino della guardia di finanza hanno recuperato la salma.