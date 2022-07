Torino, sindacati denunciano: agenti aggredite da una detenuta

Una detenuta di origine straniera del carcere Lorusso e Cutugno di Torino, "dopo essersi barricata in cella e avere rotto i vetri in plexiglas della finestra, ha aggredito tre poliziotte intervenute con gli scudi per tutelare l'incolumità fisica della donna". Il fatto, avvenuto la scorsa notte, è reso noto dalle sigle sindacali del comparto sicurezza Sappe, Osapp, Uil Pa Pp, Sinappe, Fns Cisl e Cgil Pp. Una delle agenti ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso ed è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.