Incidente sul lavoro ad Alessandria, operaio cade nel vano ascensore

Un operaio impegnato nella manutenzione di un ascensore all'ospedale Civile di Alessandria, in un'area vicino al pronto soccorso, è caduto da un'altezza di circa due piani. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e dalla polizia, intervenuti con lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro), l'uomo, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel vano che ospita la cabina. I pompieri hanno aiutato il personale già presente nelle operazioni di recupero, per poi disporre l'infortunato sulla barella spinale. L'operaio è stato sottoposto a un intervento chirurgico.