Novara, lite fuori da un fast food: accoltellato un 16enne

È avvenuto verso le 17 di oggi nel quartiere di Sant'Agabio. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Maggiore, non è in pericolo di vita

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato durante un lite scoppiata verso le 17 di oggi a Novara, nel quartiere periferico di Sant'Agabio. Il giovane è stato colpito con un'arma da taglio dopo una discussione fuori da un fast food. All'arrivo della volante della polizia e del 118 sul piazzale c'erano il ferito e un amico che l'assisteva. Il 16enne è stato trasportato all'ospedale Maggiore, dove la ferita è stata giudicata di media gravità e non è in pericolo di vita. Sono in corso interrogatori in questura per risalire all'aggressore.