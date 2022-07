Vercelli, perseguita la ex: disposto divieto di avvicinamento

Ha continuato a tempestare di telefonate la sua ex compagna e, rimasto in possesso delle chiavi del loro appartamento, si è presentato più volte in casa. Per l'uomo, residente a Vercelli, il gip ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna e ai parenti di lei nel raggio di 300 metri.

Le minacce

Dalle indagini della polizia, che ha eseguito il provvedimento, è emerso che l'uomo ha minacciato ripetutamente l'ex convivente, promettendole di farle del male e controllando i suoi movimenti. Nonostante un primo ammonimento del questore, a inizio luglio, l'ex compagno ha continuato con le molestie, presentandosi anche sul luogo di lavoro della donna.