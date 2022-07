Scontro frontale a Serravalle Sesia, morta donna di 80 anni

Coinvolte altre due persone, entrambe in codice giallo, di cui una portata in elicottero all'ospedale di Novara e l'altra in ambulanza all'ospedale di Borgomanero

Incidente mortale, oggi pomeriggio, sulla strada provinciale 299 all'altezza di frazione Bornate, a Serravalle Sesia (Vercelli). Secondo i primi accertamenti, un'auto e un furgone di piccole dimensioni, per ragioni in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente.

La tragedia

Al volante dell'auto c'era una donna di 80 anni, morta in seguito alle ferite riportate nello schianto. Coinvolte altre due persone, entrambe in codice giallo, di cui una portata in elicottero all'ospedale di Novara e l'altra in ambulanza all'ospedale di Borgomanero. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale. Il traffico è stato interrotto e deviato per tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso.