Furto in azienda a Bosconero, carabinieri trovano refurtiva

Denunciato un uomo di 50 anni. Secondo gli investigatori farebbe parte di un'organizzazione molto più articolata specializzata in furti nelle aziende e nei cantieri

I carabinieri hanno denunciato un operaio romeno di 50 anni, residente a Torino, per ricettazione. Nel corso di un'indagine sui furti nelle aziende, i militari hanno effettuato un controllo in un garage di proprietà dell'uomo recuperando elettroutensili e utensili pneumatici di diverse marche per un valore complessivo di circa 40mila euro.

La vicenda

Il materiale era stato rubato a fine giugno all'interno di un'azienda di Bosconero. Secondo gli investigatori l'uomo farebbe parte di un'organizzazione molto più articolata specializzata in furti nelle aziende e nei cantieri.