Rubava carte di credito da auto in sosta, arrestato ad Arona

E' stato individuato il ladro che ad Arona, cittadina turistica sul Lago Maggiore in provincia di Novara, rubava dalle automobili in sosta carte di credito per poi fare transazioni superiori a 500 euro. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia aronese hanno arrestato un 35enne di origine albanese, con precedenti penali, irregolare in Italia, accusato di essere l'autore dei numerosi furti.

Le indagini

Le indagini e l'analisi di filmati delle videocamere di sorveglianza hanno accertato che il "modus operandi" dei furti era sempre lo stesso: l'uomo aspettava che i proprietari scendessero dal veicolo lasciando le borse all'interno. Poi s'impadroniva della borsa e subito utilizzava le carte di pagamento. Rintracciato in uno stabile abbandonato di Arona, aveva con sé una grossa somma di denaro, che è stata sequestrata.