Lite familiare nella notte nel Novarese, accoltellato un uomo

Una riunione famigliare in una casa di Dormelletto, località sul Lago Maggiore in provincia di Novara, è sfociata in una violenta lite e in un accoltellamento. È accaduto la scorsa notte. Attorno alle 23 un uomo di 49 anni, di nazionalità italiana, si è presentato al pronto soccorso di Arona, accompagnato da alcuni familiari, con due ferite di arma da taglio al torace. Nel frattempo il suocero, di origine sudamericana, accompagnato da altri familiari, si era presentato nella caserma dei carabinieri sempre di Arona.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dai militari, la discussione tra parenti è degenerata e a un certo punto è spuntato un coltello di piccole dimensioni. Il suocero ha colpito il genero con due fendenti. Le condizioni del ferito, trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, in un primo tempo sembravano molte gravi, ma sono migliorate. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, dato che la lama non avrebbe leso organi vitali. Il suocero è stato denunciato per lesioni personali aggravate.