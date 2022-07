Biella, incidente sul lavoro: operaio incastrato in un macchinario

È avvenuto questo pomeriggio a Vigliano Biellese. Il giovane lavoratore è stato portato in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono gravi

Grave incidente sul lavoro a Vigliano Biellese oggi pomeriggio, dove un giovane operaio è rimasto incastrato in un macchinario. Il ragazzo è stato subito soccorso dal personale e, una volta stabilizzato dai sanitari del 118, portato in codice rosso all'ospedale di Biella. Ancora da stabilire la dinamica dell'accaduto, sul posto sono giunti i carabinieri e i tecnici dello Spresal per effettuare i rilievi.