Alpinista ferito alla testa da caduta pietre, salvato sul corno Stella

Complesso intervento di salvataggio oggi sul corno Stella, nel Comune di Valdieri (Cuneo), dove un alpinista è rimasto ferito alla testa mentre scalava la via Campia. L'allarme è scattato poco prima delle 13, quando una comitiva di quattro esperti alpinisti è stata travolta da un distacco di pietre: uno di loro è stato colpito alla testa, con trauma cranico e ferita lacerocontusa.

L'arrivo dei soccorsi

I compagni hanno chiesto aiuto e l'elicottero del soccorso alpino e speleologico piemontese ha sbarcato due soccorritori, insieme al medico, con un verricello sul plateau in cima alla montagna; da qui, in corda doppia, hanno raggiunto il ferito. Dopo aver stabilizzato l'infortunato lo hanno imbarcato con il verricello direttamente dalla parete in cui si trovava, insieme al medico. I due tecnici del soccorso alpino si sono poi calati fino alla base della parete verificando che i tre compagni fossero scesi in sicurezza. L'intervento si è concluso intorno alle 15, il ferito è stato portato in ospedale a Cuneo per le cure.