Torino, Greta Thunberg saluta da remoto meeting di Fridays for Future

A causa di “problemi logistici”, Greta Thunberg non potrà partecipare di persona al secondo Meeting europeo di Fridays for Future, che ha preso il via oggi a Torino insieme al Climate Social Camp. L’attivista svedese, che era attesa oggi nel capoluogo piemontese, ha comunque voluto salutare i presenti all’assemblea plenaria del movimento da lei fondato, che si è svolta al Campus Einaudi. "Sono contenta che le persone possano nuovamente ritrovarsi e stare insieme dopo tutto questo tempo e in un'occasione come questa in cui si può parlare faccia a faccia”, ha detto in collegamento da remoto. "È un'opportunità per migliorare il livello della discussione - ha aggiunto - e per conoscersi tutti meglio e mi auguro che questo accada. E vi auguro buona fortuna". Poi ha concluso facendo "i miei complimenti all'organizzazione, perché hanno fatto un fantastico lavoro e mi auguro che tutti lo possano apprezzare". Con lei in collegamento un altro giovane attivista, l’irlandese Saoi O’Connor.