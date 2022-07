Torino, aggrediscono poliziotti: tre persone arrestate

Due uomini e una donna, durante i controlli in un locale di via Santa Giulia nella notte fra sabato e domenica, hanno colpito gli agenti, ferendo un funzionario e un ispettore, che hanno riportato lesioni guaribili in cinque giorni

Due uomini e una donna sono stati arrestati dalla polizia per resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale aggravate. I tre durante i controlli in un locale di via Santa Giulia nella notte fra sabato e domenica hanno aggredito gli agenti ferendo un funzionario e un ispettore, che hanno riportato lesioni guaribili in cinque giorni. I poliziotti erano intervenuti nel locale perché veniva somministrato ancora cibo e bevande nonostante fossero le 3:30. Mentre gli altri avventori seduti al dehors esterno si sono allontanati, i due uomini e la donna hanno aggredito gli agenti.