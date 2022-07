Cuneo, sequestrati 300 mila accessori da fumo venduti online

Filtri e cartine per le sigarette in centinaia di migliaia di pezzi venivano venduti online, senza pagare le imposte di legge: sono prodotti assimilati ai tabacchi, e per legge non possono essere venduti se non attraverso le rivendite fisiche autorizzate, ovvero tabaccai e negozi.

Il sequestro

Un vasto commercio online è stato scoperto della guardia di finanza. Le indagini erano iniziate analizzando alcune inserzioni presenti su un marketplace di un noto sito internet. Così sono stati scoperti 300 mila articoli che erano in vendita sul web senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, obbligatoria. Le inserzioni online erano pubblicate da un privato, residente a Bra e specializzato nel commercio online: dopo gli accertamenti, i finanzieri, autorizzati dalla Procura della Repubblica di Asti, hanno sequestrato i prodotti non venduti e un pc utilizzato per la vendita online. Le indagini hanno ricostruito che erano stati già venduti in questo modo fuorilegge circa due milioni di pezzi. L'uomo è stato denunciato per aver commercializzato senza autorizzazione ingenti quantitativi di prodotti legati al tabacco. Inoltre tutte le inserzioni su svariati siti web sono già state cancellate.