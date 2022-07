Cani al sole e con poca acqua, multati proprietari nell’Astigiano

Tenevano tre cani in un box completamente esposto al sole a Cortazzone e un quarto chiuso in un recinto senza adeguate quantità di acqua. Per questo i carabinieri della stazione Forestale di Villafranca, durante un controllo, hanno sanzionato i proprietari con una multa di 500 euro. I cani sono stati spostati in spazi più idonei e adeguatamente reidratati dal personale del Servizio veterinario. Le loro condizioni di salute ora sono buone.

I controlli

Continuano nell'Astigiano i controlli, anche in collaborazione con il comando provinciale, sugli animali domestici, per prevenire il fenomeno dell'abbandono estivo. Questi controlli, in materia sanitaria, sono destinati a protrarsi anche oltre il periodo estivo con la collaborazione del Servizio veterinario dell'Asl di Asti. "Gli interventi fino ad ora svolti - annotano dai carabinieri - non hanno denotato particolari criticità per l'abbandono che nell'Astigiano è assai raro, le problematiche sono invece più frequenti sul versante dei maltrattamenti e delle inadempienze delle disposizioni di legge".