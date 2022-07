Guasto a rete elettrica, treno fermo ore sotto il sole nel Vercellese

A causa di un guasto alla linea elettrica i passeggeri di un treno della linea Torino-Milano sono rimasti dalle 15 fermi sotto il sole per ore, in aperta campagna, nella tratta compresa tra Santhià e Vercelli, a un chilometro da San Germano. Nel tardo pomeriggio i circa 200 passeggeri sono stati trasportati alla stazione di Vercelli. Sulla tratta si sono verificati ritardi fino a 90 minuti.

Treno è ripartito verso Vercelli

Il personale di Rfi ha portato dell'acqua ai passeggeri e li ha accompagnati in un punto d'ombra. Dopo il nulla osta dei tecnici e delle forze dell'ordine, il treno ha proseguito la corsa sul secondo binario fino a Vercelli. I passeggeri sono poi rimasti in attesa di altri convogli per proseguire il loro viaggio verso la metropoli lombarda. Mentre il treno era fermo si sono mobilitati anche la protezione civile e il 118 con due ambulanze, in caso di necessità di un soccorso di tipo sanitario.