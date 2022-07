Il caldo non si ferma, alle 8:30 in vetta al Monte Rosa +1,9 gradi

Nel massiccio del Rosa, sul versante della Valle d'Aosta, la quota dello zero termico ha raggiunto i 4.800 metri

Continuano a essere da record le temperature anche sulle cime più alte delle Alpi. Questa mattina a 4554 metri della Capanna Margherita, sul Monte Rosa, alle 8.30 si registravano già + 1.9 e alle 18 di ieri la colonnina sfiorava i 3 gradi positivi. La quota che lo zero termico ha toccato in questi giorni ha ben pochi precedenti. (IL METEO IN PIEMONTE)

Versante valdostano

Nel massiccio del Rosa, sul versante della Valle d'Aosta, la quota dello zero termico ha raggiunto i 4.800 metri. Solo fino a pochi anni fa la quota estiva era stabile a 3.200-3.500 metri, al di sopra dei quali si trovava la zona delle nevi perenni e dei ghiacciai. Nei prossimi giorni secondo Arpa Piemonte, lo zero termico si assesterà tra i 4.400 e i 4.500 metri, per risalire nella giornata di giovedì fino ai 4.700.