Sequestrati carne e pesce mal conservati in minimarket a Torino

La polizia municipale di Torino ha sequestrato diversi chilogrammi di carne e pesci mal conservati. Nelle scorse ore gli agenti hanno ispezionato infatti alcuni minimarket dove erano state segnalate situazioni di degrado, nei quartieri Aurora e Barriera di Milano. In via Montanaro sono finiti sotto sequestro 42 pesci, tra merluzzi e pesce gatto, che erano stati messi in vendita senza etichettatura e incarto. In un circolo privato di Lungo Dora Agrigento gli agenti hanno scoperto 50 chili di carne, pesce e molluschi conservati in contenitori inadatti, privi di protezione e completamente ricoperti di brina. Entrambi i titolari degli esercizi sono stati denunciati per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione. Nelle scorse settimane in corso Giulio Cesare la polizia municipale aveva sequestrato oltre 300 chilogrammi di carne e pesce in altri due minimarket.