Alba, arrestato spacciatore: in casa un chilo di cocaina

Un 20enne incensurato è stato arrestato ad Alba (Cuneo) con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Il ragazzo, di origini albanesi, era nell'area dei giardini pubblici di strada Rorine quando alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga a piedi. I militari in borghese però lo hanno fermato poco dopo: addosso aveva una dozzina di dosi di cocaina e alcune centinaia di euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

Il sequestro

Quindi è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di un chilogrammo di cocaina allo stato puro (ancora da tagliare, stima del valore al dettaglio: 180mila euro) e 8mila euro in contanti (sequestrati perché provento dell'attività di pusher), oltre a bilancini e materiale per il confezionamento della droga. Il ventenne è stato portato in carcere ad Asti. Era arrivato in Italia da pochi giorni.