Incendio a Torino, fiamme da candela antizanzara: donna ustionata

È successo questa mattina in una mansarda in uno stabile di Sant’Antonio da Padova. Sul posto i vigili del fuoco che hanno evacuato il palazzo

Una donna è rimasta ustionata, non gravemente, in un incendio scoppiato questa mattina in una mansarda di uno stabile di Sant'Antonio da Padova, a Torino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato il palazzo.

L’incendio

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero scaturite da una candela antizanzara che, cadendo, avrebbe incendiato la tenda della doccia dove si trovava la donna, ora ricoverata al Cto.