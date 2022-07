Siccità in Piemonte, pioggia fra Torino e Cuneo ma continua il caldo

Correnti di aria da est hanno portato qualche pioggia oggi nel Torinese e in provincia di Cuneo (LA SICCITÀ IN ITALIA). Ma sono stati casi sporadici, nel resto della regione non è piovuto e il termometro è tornato a salire a 35 gradi (LE PREVISIONI IN PIEMONTE).

La pioggia tra Torino e Cuneo

Le stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato 17.6 millimetri di pioggia nel centro di Torino, ai Giardini Reali, e in provincia 12.6 millimetri a Pino e 11.6 a Santena. A Bra (in provincia di Cuneo) 5.6 mm, una spruzzata anche a Villanova Solaro, 1.2 millimetri e poche gocce a Brossasco e Sampeyre.

Sul Monte Rosa sfiorati i 5 gradi a 4.500 metri

Continuano a salire le temperature anche in altissima quota in Piemonte: ai 4.554 metri della Capanna Margherita, rifugio sulle cime del Monte Rosa, il termometro ha toccato oggi i 4,9 gradi, otto decimi in più rispetto al massimo registrato tre giorni fa. Ieri si era fermato a 3.1. Ma non si tratta del record: l'11 settembre 2018, sul Monte Rosa erano stati raggiunti 8.5 gradi. Nel massiccio del Gran Paradiso, ai 3.272 della Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale (in provincia di Torino), la massima registrata da Arpa ha toccato oggi gli 11,5 gradi.