Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 16 al 17 luglio

Cronaca

Si prospettano giornate bollenti nel nostro Paese, come su gran parte dell'Europa: la colonnina di mercurio toccherà i 40 gradi e li supererà in alcune zone della Penisola. Secondo le mappe dell’Ecmwf, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, i giorni peggiori saranno venerdì 15 e mercoledì 20 luglio