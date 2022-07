Un uomo di 83 anni è stato travolto e ucciso a due passi da casa in via Luigi Chiala a Feletto, in provincia di Torino, nel pieno centro del paese. A investirlo è stata un'auto guidata da un uomo, residente a Feletto e diretto ad Agliè. Il pensionato è morto sul colpo. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.