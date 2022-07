Incidente tra auto e moto nel Cuneese, morto 28enne

La moto ha preso fuoco dopo il violento impatto. Il conducente della vettura è stato portato al pronto soccorso di Savigliano in condizioni non preoccupanti

Scontro frontale tra un'auto e una moto sulla sp 633 tra Saluzzo e Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo. Nell'incidente ha perso la vita A.D., 28enne residente a Moretta.

L'incidente

L'impatto è avvenuto oggi non lontano dall'incrocio con la frazione di Cervignasco. Sono intervenuti i carabinieri di Saluzzo, l'ambulanza del 118, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. La moto ha preso fuoco dopo il violento impatto. Il guidatore dell'auto è stato portato al pronto soccorso di Savigliano in condizioni non preoccupanti. Disagi al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi.