Incendi in serie nella notte in Bassa Val di Susa

Vigili del fuoco impegnati la scorsa notte per una serie di roghi scoppiati nella Bassa Val di Susa. Primo intervento poco prima della mezzanotte ad Avigliana dove i volontari insieme alle squadre di Almese e Grugliasco hanno spento le fiamme di alcune masserizie in via Moncenisio.

Gli altri incendi

Le stesse squadre hanno spento poi un rogo in una vicina legnaia. Un terzo incendio è divampato a Sant'Ambrogio in un magazzino/deposito: il rogo, di grandi dimensioni, ha coinvolto anche un furgone. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.