Bracciante agricolo muore sul lavoro nelle campagne di Revello

È accaduto nella frazione di San Firmino: il 30enne è deceduto mentre lavorava a un macchinario agricolo in un’azienda. Il caso è al vaglio delle forze dell’ordine

Un bracciante agricolo, originario del Mali è deceduto in un incidente sul lavoro nelle campagne di Revello (in provincia di Cuneo). L'uomo, 30 anni, è morto mentre lavorava ad un macchinario agricolo in un'azienda della frazione di San Firmino. Vano il tentativo di salvargli la vita da parte dei medici del 118. Il caso è al vaglio dei carabinieri e dello Spresal dell'Asl. La vittima lascia una moglie e due figli.

Flai Cgil Cuneo: “La strage continua”

"La strage continua - sottolinea la segreteria del sindacato Flai Cgil di Cuneo -. Nel 2021 i morti sul lavoro nella nostra provincia, secondo i dati Inail, sono stati 31, un dato impressionante. Esiste un "problema Cuneo".