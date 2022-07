Stresa, violenza di gruppo in spiaggia: quattro gli indagati

Sono indagati per violenza sessuale di gruppo i quattro amici della 20enne che nei giorni scorsi ha raccontato ai carabinieri di essere stata violentata da loro in una spiaggia libera di Stresa (Verbania). Tutti tra i 19 e 25 anni, lavoratori e senza precedenti sulle spalle, sono del posto, ma di origine sudamericana, come la vittima, come riportano alcuni quotidiani. Nel paese sul Lago Maggiore la comunità sudamericana è numerosa.

Il racconto della vittima

La giovane aveva raccontato di essere stata violentata a turno dai quattro, tra cui una ragazza, dopo una serata alcolica passata nei locali, in una spiaggia libera nella notte tra il 24 e 25 giugno. In ospedale dagli accertamenti sono emerse lesioni compatibili con la violenza sessuale. I quattro giovani era stati sentiti dagli investigatori venerdì, come persone informate dei fatti. Da ieri invece sono iscritti al registro degli indagati.