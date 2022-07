Incidente in montagna, alpinista ferita e soccorsa sul Monviso

Intervento del Soccorso Alpino sul Monviso per una alpinista rimasta ferita dopo una caduta lungo la parete Est. È accaduto questa mattina, poco dopo le 9:30. La donna ha riportato ferite e lesioni in diverse parti del corpo. L'incidente è avvenuto nella zona dei Torrioni di Saint Robert, a circa 3.500 metri di altitudine. Sono stati altri alpinisti a dare l'allarme.

I soccorsi

Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che a un primo sorvolo ha registrato notevoli turbolenze in parete. Si è quindi deciso di fare campo base al Pian della Regina, scaricando materiale dall'eliambulanza per alleggerirla. A un secondo sorvolo è stato possibile sbarcare al verricello il tecnico del Soccorso Alpino che ha stabilizzato l'infortunata e ha gestito il suo imbarco a bordo per il ricovero in ospedale con un codice giallo per politrauma.