Un pregiudicato di 48 anni è stato arrestato ieri pomeriggio in corso Casale ad Asti, dopo aver provato a fuggire a un controllo della polizia locale. Era a bordo di un'auto, risultata poi rubata: per fuggire, ha cercato di investire uno degli agenti che lo stava fermando per un controllo. Gli agenti sono riusciti ad arrestarlo dopo un inseguimento.