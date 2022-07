Di Maria alla Juve: oggi le visite mediche e la firma sul contratto

L'argentino firmerà il contratto di un anno a 7 milioni di euro a stagione. Arrivato per i testi fisici intorno alle 9, l'esterno è stato accolto da numerosi tifosi in visibilio, concedendosi per autografi e fotografie

Angel Di Maria è atterrato ieri sera a Torino e stamattina si è presentato al J Medical per sostenere le visite mediche. L'argentino, che arriva a parametro zero, nella giornata di oggi firmerà il contratto di un anno a 7 milioni di euro a stagione. Arrivato per i testi fisici intorno alle 9, Di Maria è stato accolto da numerosi tifosi in visibilio, concedendosi per autografi e fotografie. Domani è, invece, atteso il ritorno di Pogba.