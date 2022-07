Agliano Terme, scontro con motocarro: muore motociclista

Ferite e lesioni gravissime per il centauro, 42 anni, residente a Castagnole Lanze. Sul posto i sanitari del 118, che hanno provato a soccorrerlo, invano

Scontro mortale ad Agliano Terme (Asti) questa mattina, tra un'Ape e una moto Aprilia di grossa cilindrata. Per cause ancora da accertare, il motociclista alla guida dell'Aprilia avrebbe urtato il motocarro. Ferite e lesioni gravissime per il centauro, 42 anni, residente a Castagnole Lanze. Sul posto i sanitari del 118, che hanno provato a soccorrerlo, invano. Indagano i carabinieri.