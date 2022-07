Ritrovato escursionista disperso in Val Grande, è in buone condizioni

È stato ritrovato l'escursionista di 36 anni della Svizzera tedesca disperso da domenica 3 luglio in Val Grande, nel Verbano. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi dell'alpeggio di Velina. L'uomo è apparso provato, ma in buone condizioni di salute.

Le ricerche

Gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali, trasportati in quota da un elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Malpensa, hanno battuto a terra i prati e i boschi che sovrastano gli alpeggi tra le Corone di Ghina e Pogallo, Alpe Cavrua, l'Alpe Vogogno, Corte del Piano. Inoltre, una squadra fluviale ha percorso il letto del Rio Pogallino per escludere la presenza del disperso in acqua.