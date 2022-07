Incidente sulla A26, auto travolge un operaio mentre lavora

È avvenuto tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud, in territorio di Castellazzo Bormida, in direzione Nord

Un operaio al lavoro in un cantiere sull'autostrada A26 Genova-Gravellona, è stato investito da un'auto, che ha invaso l'area di lavoro allestita tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud, in territorio di Castellazzo Bormida, in direzione Nord.

I soccorsi

Soccorso da personale sanitario, l'operaio è stato trasportato in elicottero, in codice giallo, all'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Le cause che hanno provocato l'uscita di strada del veicolo sono in via di accertamento da parte della polizia stradale della sottosezione di Belforte Monferrato (Alessandria). Disagi al traffico con code di qualche chilometro.