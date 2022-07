Estorsione ad Asti, arrestato un uomo in flagranza di reato

L’arresto è avvenuto in città: l’uomo era intento a farsi consegnare del denaro tramite minacce ed è stato preso mentre la vittima gli dava i soldi

La polizia di Asti ha fermato con l'accusa di estorsione, in flagranza di reato, un uomo, di origine rom, intento a farsi consegnare del denaro, ottenuto con minacce. L'arresto coordinato dalla procura di Asti, è avvenuto in città, durante un servizio degli investigatori della squadra mobile - sezione furti e rapine. È stato colto proprio nel momento in cui la vittima gli consegnava il denaro.