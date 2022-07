Maltempo in Piemonte, intervento dei vigili del fuoco nel Torinese

Interventi nella notte dei vigili del fuoco nel Torinese, a causa del maltempo. In particolare la richiesta di soccorso è arrivata da Rivarolo Canavese, dove in via Gozzano si è staccato il tetto di lamiera di una palazzina di tre piani per una superficie di 200 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Rami e alberi sono caduti invece su un'auto in sosta e sul tetto di una casa in corso Vittorio Emanuele 37 ad Oglianico. Anche in questo caso non ci sono stati feriti. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A TORINO)