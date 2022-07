Torino, le 12 mostre da non perdere a luglio 2022

Tra le mostre visitabili a Torino a luglio spicca quella dedicata alla pala d'altare realizzata, senza l'uso del pennello, dall'intagliatore Ugo da Carpi per l'altare del Volto Santo nella Basilica Vaticana, esposta nella Corte Medievale di Palazzo Madama. Alla Gam di Torino visitabile per il sesto anno consecutivo la World Press Photo Exhibition, mostra che riporta le foto del più importante concorso di fotogiornalismo al mondo.

Le mostre di luglio

Dormiveglia di Matilde Sambo all'Associazione Barriera di Torino

Con Dormiveglia, la mostra personale della giovane artista veneziana Matilde Sambo, a cura di Yuliya Say, realizzata in collaborazione con aA29 Project Room, l'Associazione Barriera di Torino presenta, dal 7 al 31 luglio, una serie di opere inedite capaci di fondere reale e immaginario collettivo. L'artista utilizza lo spazio torinese in via Crescentino per modulare, con elementi visivi e tattili, la creazione di un ambiente in cui forme apparentemente sconosciute e archetipi convivono, portando lo spettatore nell'evanescente regno del dormiveglia. Matilde Sambo articola una riflessione sugli attimi di sopore in cui il corpo risulta ancora vigile ma la mente è libera di fantasticare. Viene esplorata la complessa relazione tra mondo naturale ed essere umano. I suoi lavori permettono al visitatore di vivere un viaggio attraverso un immaginario arcaico, universale e senza tempo, sculture in argilla cruda, terracotta, tufo, pietra vulcanica, cera e bronzo, da cui l'artista desidera far riemergere forme e pensieri del subconscio. Fondata a Torino nel 2007 da un gruppo di collezionisti, Barriera è un'associazione non-profit per l'arte contemporanea.

La tavola per l'altare del Volto Santo di Ugo da Carpi a Palazzo Madama

La pala d'altare realizzata, senza l'uso del pennello, dall'intagliatore Ugo da Carpi per l'altare del Volto Santo nella Basilica Vaticana viene esposta a Torino, nella Corte Medievale di Palazzo Madama, dal 16 giugno al 29 agosto. Una mostra che rientra non solo nei percorsi dell'arte devozionale, ma che porta alla scoperta delle tecniche di un'opera considerata bizzarra e che era stata criticata dallo stesso Michelangelo. L'esposizione è promossa da Fondazione Torino Musei in collaborazione con la Fabbrica di San Pietro in Vaticano e con il patrocinio dell'Arcidiocesi di Torino. I visitatori potranno scoprire quella che è stata una sperimentazione audace, ingegnosa, che nessuno artista ha avuto l'ardire di ripetere: un'opera eseguita non con l'arte della pittura, ma con la tecnica della stampa a matrici sovrapposte. Ugo da Carpi la realizzò per il Giubileo del 1525, durante il pontificato di Clemente VII. Un'opera rimasta quasi ignorata e poi finalmente studiata con ricerche multidisciplinari e indagini diagnostiche eseguite dai laboratori dei Musei Vaticani che ne hanno svelato la storia e la tecnica d'esecuzione. L'opera di Ugo da Carpi viene esposta sotto un settecentesco affresco con l'ostensione della Sacra Sindone presente nella Corte Medievale di palazzo Madama. La curatela della mostra è di Pietro Zander.